Эколого-просветительская акция «Зелёный автобус» пройдет в Липецке 13 апреля. С 09:40 до 14:30 жители города смогут сдать на переработку пластик, текстиль, бумагу, вышедшую из строя технику и электронику.

Отправление «Экобуса» начнётся от остановки «Стадион «Пламя», а конечной точкой станет остановка «НЛМК». Подробная информация о маршруте и времени прибытия представлена на втором изображении.

В ходе поездки «Экобуса» в восьми пунктах маршрута будут проводиться интерактивные мероприятия, которые позволят узнать больше о раздельном сборе отходов и сформировать экологическое сознание.

Акцию проводит региональное отделение всероссийского движения «Экосистема» при поддержке минприроды и экологии, минлесхоза Липецкой области. «Здорово, что с каждым рейсом у липчан всё больше интереса к «Зелёному автобусу»: забота об экологии становится частью нашей повседневной жизни», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.