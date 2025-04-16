Липецкая область стала первым регионом в ЦФО и десятым в России, где отрылось отделение Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Некоммерческая организация объединит руководителей и топ-менеджеров предприятий малого и среднего бизнеса, помогая им развивать свои проекты. Церемония открытия прошла в регправительстве при участии губернатора области Игоря Артамонова и председателя правления Клуба Антона Ковалёва.

«Клуб молодых промышленников» начал работу в 2019 году и в настоящее время объединяет почти 200 резидентов из 47 субъектов РФ. Объединяя молодых предпринимателей, организация способствует обмену опытом между ними, работать с органами власти для получения мер поддержки от государственных институтов развития. Кроме того, Клуб будет помогать внедрять современные технологии и развивать производственные связи между предприятиями по всей стране.

«В рамках региона сотрудничество налаживается усилиями местных властей, но межрегиональное взаимодействие открывает перед нами новые перспективы. Клуб организует деловые поездки в различные регионы и открывает новые филиалы», — подчеркнул Антон Ковалёв.