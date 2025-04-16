Один из крупнейших в России производителей овощной продукции защищенного грунта – агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» активно реализует программу пошагового импортозамещения. В строительстве тепличных комплексов предприятие использует не только преимущественно российские конструкции, материалы и собственные запатентованные технологии, но и перешло на отечественных шмелей. Насекомые необходимы для дополнительного опыления томатов и огурцов с целью повышения их урожайности. Использование шмелей не только повышает урожайность овощей закрытого грунта в среднем на 20-30%, но и улучшает качество и крупность плодов.

Так, в тепличном комплексе «Овощи Черноземья» (является частью АПХ «ЭКО-культура») до введения иностранных санкций при опылении томатов использовали шмелей-иностранцев из Турции, Голландии и Израиля. В настоящее время в технологическом процессе участвуют насекомые, которых выращивают на фермах в Воронежской и Тамбовской областях. Выбор в пользу отечественных производителей шмелиных семей обусловлен несколькими факторами, в частности российские особи значительно дешевле, а их поставка значительно удобнее. При этом российские компании проводят селекционную работу, которая помогает получать особей с более высокой эффективностью работы.

«Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства помогают липецким предприятиям успешно замещать импортные товары, сохраняя при этом высокое качество продукции. Более того, они дают дополнительные выгоды, такие как оптимизация логистических процессов, независимость от колебаний валютных курсов и других внешних условий», — отметил глава Липецкой области Игорь Артамонов.