Фермеры Липецкой области могут подать заявки на гранты. На «Агростартап» заявки принимаются до 18 мая. На грант на развитие семейной фермы, материально-технической базы сельхозкооперативов и начинающих сельхозкооперативов, – до 21 мая. Все документы необходимо подгружать в систему «Электронный бюджет».

«Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования из федерального и областного бюджетов было направлено более 320 млн рублей. В текущем году эта сумма увеличится до 322,5 млн рублей, уточнили в региональном минсельхозе.

В прошлом году малый бизнес в сфере сельского хозяйства внёс значительный вклад в экономику региона. В животноводстве его доля в общем объёме производства составила 18,6%, а в растениеводстве — 24,3%.

В 2024 году личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали 67% урожая плодов и ягод, 60% картофеля и 41% овощей от общего объёма по области. Они также произвели 21% всех яиц и 19% молока.

По предварительным оценкам, в 2024 году малый бизнес в сфере сельского хозяйства произвёл продукции на 44,8 миллиарда рублей.