С начала года 28 пациентов с тяжелейшими патологиями перевезли на вертолёте в больницы Липецка медики службы санитарной авиации. В регионе она функционирует как отделение экстренной и плановой консультативной медпомощи при Липецкой областной клинической больнице. Работают медики на «Ансате». В вертолёте есть всё для оказания экстренной помощи прямо в воздухе — аппарат ИВЛ, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат.

При этом доктора и фельдшеры санавиации помогают не только в «небе», но и на «земле»: перевозят пациентов из районных больниц в областные на реанимобилях. В распоряжении медиков — шесть таких машин. Так, из Ельца за 50 минут медики транспортировали в областной ожоговый центр пенсионерку 78 лет с 60-процентными ожогами тела. Чуть меньше часа врачам понадобилось для того, чтобы оперативно доставить в сосудистый центр Липецка 54-летнего мужчину с повторным инфарктом, которому оперативно провели стентирование сосудов. Ещё одного 56-летнего мужчину с острым гнойным менингитом медики перевезли из Усмани в областную инфекционную больницу, время в пути — 1 час 10 минут.

На 28 апреля 2023 года с начала года сотрудники липецкой службы санитарной авиации совершили 498 выездов и вылетов. Из них 40 были связаны с транспортировкой пациентов в больницы других городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Пенза и Нижний Новгород.

«Выражаю благодарность нашим медицинским работникам, которые всегда готовы прийти на помощь и спасти жизнь в любое время», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.