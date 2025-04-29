Мария Сметанникова из детского сада «Березка» села Каликино Добровского округа. Она представит регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Финал регионального этапа состоял из двух испытаний: «Просветительское мероприятие с родителями» и «Брифинг». Участники показали теоретические знания, практические навыки в области воспитания, включая работу с семьей, умение вести конструктивный диалог по актуальным вопросам развития образования. Соревновались 20 воспитателей из всех муниципалитетов региона. Победитель областного конкурса «Воспитатель года» получит премию в размере 200 тысяч рублей, а четыре призера – по 100 тысяч рублей.

«Профессия педагога требует не только профессиональных навыков, но и душевной теплоты, терпения, доброты, умения находить общий язык с родителями, а главное — желания помочь детям сформировать правильные ценности и научить их поступать по совести.

От всей души поздравляю Марию Сметанникову с победой! Она продемонстрировала, что обладает всеми этими качествами. Желаю ей успеха на всероссийском этапе», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.