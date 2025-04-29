Вход в Липецкий областной краеведческий музей будет свободным в День Победы. Жителей и гостей регионального центра также ждут на театральную экскурсию «Развалинами Рейхстага удовлетворён», которая пройдёт в 11:00, 13:00 и 15:00. Записаться на неё можно по телефонам +7(4742)28-01-73, +7(4742) 27-02-12 с 9:00 до 18:00.

Экскурсию посвятили 80-летию Великой Победы. Её проведут в обновлённом зале «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Организаторы считают, что «Развалинами Рейхстага удовлетворён» – своеобразное путешествие во времени, которое позволит окунуться в атмосферу военных лет. Можно будет услышать музыку того времени, стихи поэтов-фронтовиков Павла Шубина и Константина Симонова, увидеть кадры военной кинохроники. Участники экскурсии узнают больше о героической истории Липецкого края и познакомятся с историями земляков–участников ключевых событий Великой Отечественной войны — от первых её дней до долгожданной Победы.

«Воспоминания о героических поступках наших предков — это то, что сближает людей разных возрастов. Мы с трепетом относимся к истории Великой Победы, передаём её следующим поколениям. Подобные события — это не только способ выразить почтение нашим отцам, дедам и прадедам, но и значимый вклад в сохранение истины о войне. Пусть каждый житель и гость региона ощутит связь с теми, кто когда-то подарил нам мир и будущее», — отметил Игорь Артамонов, глава Липецкой области.