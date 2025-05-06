Сотрудники средств массовой информации Липецкой области присоединились к ежегодной акции «Мы помним», которая прошла на площади Героев в Липецке.

Представители теле- и радиокомпаний, электронных и печатных СМИ, а также пресс-служб региона и министерства информационной политики Липецкой области почтили память корреспондентов, которые сражались на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Более 200 журналистов из Липецкой области не только защищали свою страну, но и продолжали работать по специальности, выполняя свой профессиональный долг.

Акция «Мы помним» проводится в Липецкой области с 2005 года.

«Военные корреспонденты — это живые мосты между фронтом и тылом. Их репортажи спасали дух армии и давали веру миллионам людей. Сегодня наш долг — не только хранить эту память, но и передавать её новым поколениям, чтобы подвиг тех, кто писал историю под огнём, никогда не был забыт», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.