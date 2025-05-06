Муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций стартует в Липецкой области 12 мая. К участию приглашаются семьи всех поколений любого возраста. Содержательная часть мероприятий рассчитана на участников старше 10 лет. За несовершеннолетних детей на мероприятиях Фестиваля ответственность несут родители или опекуны.

Муниципальный этап на территории региона пройдет с 13 мая по 6 июня в каждом муниципальном образовании. Для участников подготовлены три конкурсных испытания: квиз «Страхование сбережений – забота о будущем», чек-лист «Осторожно, лжеброкер!», интерактивный калькулятор ПДС.

«Участие в фестивале позволит липчанам в семейном игровом формате сформировать навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширить знания о возможностях страхования сбережений и программы долгосрочных сбережений», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники, занявшие первые места на муниципальном этапе, будут признаны лучшими в области финансовой грамотности среди жителей своего муниципалитета. Они автоматически переходят в региональный этап, который состоится во всех регионах-участниках 21 июня.

Лучшие команды из регионов отправятся в Москву, где состоится федеральный этап фестиваля. Там они будут соревноваться за звание лучшей финансово грамотной семьи России. Фестиваль пройдёт в сентябре.