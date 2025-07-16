Президент Липецкой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолий Гольцов принял участие в XVII саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в составе российской бизнес-делегации. Программа включала участие в Российско-Бразильском бизнес-форуме, Деловом форуме БРИКС, мероприятиях Делового совета БРИКС и встрече с руководством Нового банка развития. Форум направлен на укрепление российско-бразильских деловых отношений, подчеркнули организаторы, в числе которых — Совет предпринимателей Россия-Бразилия и Фонд Росконгресс (под брендом Roscongress International).

В рамках круглых столов Российско-Бразильского бизнес-форума Анатолий Гольцов рассказал собравшимся об инвестиционном потенциале Липецкой области и текущих проектах по сотрудничеству с Бразилией. Также он провёл переговоры с председателем правления банка «Пасаргад» Ирана Маджидом Гассемом и послом РФ в Бразилии Алексеем Лабецким. С докладом о значимости создания условий для производственной кооперации между промышленными предприятиями регионов стран БРИКС и наблюдателей при участии региональных ТПП, Анатолий Гольцов выступил на площадке Делового форума БРИКС с участием представителей госорганов и деловых кругов стран-участниц.

По итогам нескольких дней работы российская делегация приняла участие в XVII саммите БРИКС. В ходе саммита прошла официальная церемония передачи ежегодных докладов главам государств..

В ходе пленарного заседания, которое прошло в формате видеоконференции, выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Заседание было посвящено вопросам мира и безопасности, реформированию глобального управления, перспективам сотрудничества стран БРИКС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальным международным вопросам.

По результатам заседания была принята итоговая декларация XVII саммита БРИКС. В 2026 году председательство в БРИКС перейдёт от Бразилии к Индии.

В рамках многосторонних мероприятий состоялись переговоры с представителями Эфиопии, Индонезии и Южно-Африканской Республики. По итогам переговоров были достигнуты договорённости о проведении взаимных бизнес-миссий.

«Развитие международного сотрудничества — один из ключевых приоритетов Липецкой области. Участие в таких масштабных мероприятиях, как саммит БРИКС, открывает новые возможности для наших предприятий и укрепляет экономические связи с партнерами из дружественных стран», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.