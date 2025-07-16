III Фестиваль арбористов пройдет в Рязанке Чаплыгинского района с 14 по 20 июля 2025 года. В усадебном парке П.С. Семенова Тян-Шанского соберутся ведущие специалисты по деревьям со всей России. Они обследуют и вылечат старые деревья, создадут новые экотропы и восстановят исторический ландшафт усадебного парка.

В результате предыдущего фестиваля было спасено более трёхсот деревьев, проложена экологическая тропа с редкими растениями, удалены сухие деревья, высажены молодые туи и проведены десятки мастер-классов по работе на высоте и уходу за парковыми зонами. Организаторы уверены, что в этом году результаты будут ещё более впечатляющими.

В течение недели на территории усадебного парка будут работать и обучаться около пятидесяти специалистов по уходу за деревьями и ландшафтному дизайну из разных регионов России. Руководить ими будет Дмитрий Звонок — основоположник российской школы арбористики и вице-президент Евразийской ассоциации арбористики.

16 июля — день открытых дверей для всех желающих. Вы сможете увидеть, как работают специалисты по уходу за деревьями, и даже попробовать себя в этой профессии.

«Этот фестиваль – важный вклад в сохранение природного достояния и исторического облика усадебного парка. Это уникальная возможность для профессионалов обменяться опытом, а для гостей – увидеть сложную и нужную работу по уходу за деревьями», – отметил Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.