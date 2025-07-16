Преподаватель начальной школы гимназии №97 города Ельца Александра Попова будет участвовать в конкурсе «Первый учитель» в 2025 году. Она успешно прошла три этапа заочного этапа: тестирование, групповую работу и марафон публикаций. Теперь она готовится к очному этапу.

«Признаюсь, я не ожидала, что войду в число 30 лучших из 5 тысяч участников — это уже большое достижение для меня. Надеюсь, полученный опыт станет важным этапом в моём профессиональном развитии», — рассказала Александра Попова.

Преподаватель также поделилась своими впечатлениями и отметила, что самым ярким моментом стала работа в команде. Ей удалось быстро найти общий язык с участниками и распределить обязанности. Вместе они разработали методический продукт и успешно представили его на суд жюри.

В Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили, что финальные испытания конкурса пройдут в Белгороде.

В прошлом году победителем стала Светлана Редченко, учитель начальных классов из средней школы № 2 посёлка Чернянка Белгородской области.

Первый этап конкурса будет состоять из двух частей: «Открытого урока» и «Урока для родителей».

На втором этапе учителя проведут учебно-методическое занятие, продемонстрируют эффективные стратегии взаимодействия в команде и обсудят профессиональные задачи.

Имена победителей будут названы 3 октября в Кремле.

«Участие нашего педагога в конкурсе такого уровня — это и личный успех, и признание высокого уровня образования в нашем регионе. Уверен, что талант Александры Ивановны, профессионализм и искренняя любовь к детям помогут достойно представить Липецкую область на федеральном уровне.

Организатором Всероссийского конкурса «Первый учитель»состязания выступает Минпросвещения России, оператором – Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ. Следить за новостями состязания можно в официальной группе во Вконтакте.