Акция «Безопасность
Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте провел оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность», направленное на защиту граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщили «Красному знамени» сотрудники группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте, основная цель мероприятия — организация эффективной совместной работы органов внутренних дел и администраций транспортных предприятий по предупреждению и пресечению фактов травмирования граждан на ж/д объектах.
В рамках ОПМ «Безопасность» сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте провели рейды на железнодорожных станциях и перегонах, профилактические беседы с гражданами о правилах безопасного поведения на стальных магистралях и рядом с ними. В ходе совместных проверок с представителями транспортных предприятий проведены инструктажи для работников железной дороги, также правоохранители распространяли соответствующие информационные материалы.
Особое внимание уделялось профилактике травматизма на железнодорожных путях, предупреждению нарушения правил перехода через них и несанкционированного нахождения граждан в зоне движения поездов.
Сотрудники транспортной полиции призывают граждан быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах ж/д инфраструктуры.
В случае обнаружения нарушений или опасных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте.