Акция «Безопасность

Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте провел оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность», направленное на защиту граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Фото из архива Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

Как сообщили «Красному знамени» сотрудники группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте, основная цель мероприятия — организация эффективной совместной работы органов внутренних дел и администраций транспортных предприятий по предупреждению и пресечению фактов травмирования граждан на ж/д объектах.

В рамках ОПМ «Безопасность» сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте провели рейды на железнодорожных станциях и перегонах, профилактические беседы с гражданами о правилах безопасного поведения на стальных магистралях и рядом с ними. В ходе совместных проверок с представителями транспортных предприятий проведены инструктажи для работников железной дороги, также правоохранители распространяли соответствующие информационные материалы.

Особое внимание уделялось профилактике травматизма на железнодорожных путях, предупреждению нарушения правил перехода через них и несанкционированного нахождения граждан в зоне движения поездов.

Сотрудники транспортной полиции призывают граждан быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах ж/д инфраструктуры.

В случае обнаружения нарушений или опасных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте.