Специалист из офтальмологического отделения Липецкого областного клинического центра (ЛОКЦ) провела приём пациентов в Хлевенской районной больнице. В ходе осмотра Елена Сергеева выявила 12 человек, которым требуется дополнительное обследование в ЛОКЦ.

В учреждении сообщают, что они регулярно организуют визиты в районные больницы с целью отбора пациентов, которым требуется дальнейшее лечение, а также для предоставления консультаций в сложных клинических ситуациях. До конца текущего года запланированы посещения медицинских учреждений в Хлевенском, Добровском, Добринском, Воловском, Данковском районах и Липецкой районной больнице.

График выездов на ближайшие месяцы:

– 01.08 – Хлевенская РБ (офтальмолог),

– 04.08 – Добровская РБ (офтальмолог),

– 12.08 – Добринская ЦРБ (офтальмолог и кардиолог),

– 16.09 – Липецкая РБ (офтальмолог и кардиолог),

– 14.10 – Воловская РБ (офтальмолог и кардиолог),

– 11.11 – Добровская РБ (офтальмолог и кардиолог),

– 09.12 – Данковская ЦРБ (офтальмолог и кардиолог).

Приём пациентов начнется с 09:30. Запись осуществляется через специалистов районных больниц.

«Организация выездных консультаций является важной частью работы по обеспечению доступности качественной медицинской помощи тем, кто живёт в районах и округах. В этом году мы планируем построить 19 ФАПов и четыре отделения врача общей практики, чтобы жители Липецкой области могли получать помощь непосредственно вблизи рядом с домом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.