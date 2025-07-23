Ученики летнего лагеря, организованного на базе Лебедянского детско-юношеского центра, провели необычную акцию под названием «Ромашка безопасности». Они самостоятельно создали красочные бумажные цветы, на лепестках которых разместили добрые пожелания и советы по правилам дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов.

Юные участники акции напоминали о необходимости быть внимательными за рулём, а пешеходам советовали переходить дорогу только в положенных местах. Особый акцент дети сделали на взаимной вежливости всех участников движения.

Эта акция стала частью комплексной работы по профилактике дорожного травматизма в Липецкой области. Подобные мероприятия, где дети напрямую обращаются к взрослым с важными напоминаниями, помогают создать более ответственное отношение к правилам дорожного движения и, возможно, спасти чьи-то жизни, отметили в Госавтоинспекции Липецкой области. «Безопасность на дорогах — это ответственность каждого. Важно с детства прививать культуру безопасного поведения на дорогах. Мы должны сделать всё возможное, чтобы дети знали ПДД, а водители и пешеходы соблюдали их неукоснительно. Только так мы сможем снизить количество несчастных случаев на дорогах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.