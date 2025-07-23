Ученики летнего лагеря, организованного на базе Лебедянского детско-юношеского центра, провели увлекательное мероприятие под названием «Ромашка безопасности». В рамках этой акции ребята создали красочные бумажные цветы, на лепестках которых разместили добрые пожелания и важные советы по правилам дорожного движения для водителей и пешеходов.

Ребята, принявшие участие в мероприятии, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Они призвали водителей быть осторожными и внимательными, а пешеходов — переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах. Особое внимание было уделено необходимости проявления уважения и вежливости по отношению друг к другу всеми участниками дорожного движения.

Эта инициатива стала частью масштабной программы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в Липецкой области. Подобные акции, в ходе которых дети напрямую обращаются к взрослым с важными советами, способствуют формированию более осознанного подхода к соблюдению правил дорожного движения и, возможно, предотвращают трагические случаи на дорогах, как отметили в ГИБДД Липецкой области.«Безопасность на дорогах — это ответственность каждого. Важно с детства прививать культуру безопасного поведения на дорогах. Мы должны сделать всё возможное, чтобы дети знали ПДД, а водители и пешеходы соблюдали их неукоснительно. Только так мы сможем снизить количество несчастных случаев на дорогах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.