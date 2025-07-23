26 июля в Нижнем парке Липецка состоится второй этап мультиспортивной семейной лиги. Семьи будут соревноваться в спортивном ориентировании. Задача участников — с помощью карты и компаса найти специальные метки и пройти контрольные пункты.
В Мультилиге могут соревноваться семейные команды, состоящие из трёх, четырёх или пяти человек. Все участники команды должны быть вместе, когда команда проходит контрольные точки.
Цель проекта — создать условия для активного семейного отдыха, популяризировать спорт среди людей всех возрастов и сформировать культуру здорового образа жизни в семьях.
Регистрация открыта до 24 июля по ссылке.
- «Мультиспортивная семейная лига» – это цикл соревнований в разных видах спорта, который объединяет липецкие семьи и даёт возможность попробовать себя и родителям, и детям. Семейная лига появилась после того, как стала расти популярность Мультилиги для детей. «Пусть семей в нашей области будет больше, все занимаются спортом, не болеют, любят друг друга», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.