26 июля в Нижнем парке Липецка состоится второй этап мультиспортивной семейной лиги. Семьи будут соревноваться в спортивном ориентировании. Задача участников — с помощью карты и компаса найти специальные метки и пройти контрольные пункты.

В Мультилиге могут соревноваться семейные команды, состоящие из трёх, четырёх или пяти человек. Все участники команды должны быть вместе, когда команда проходит контрольные точки.

Цель проекта — создать условия для активного семейного отдыха, популяризировать спорт среди людей всех возрастов и сформировать культуру здорового образа жизни в семьях.

Регистрация открыта до 24 июля по ссылке.