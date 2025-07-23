В августе в Липецке пройдёт масштабный межрегиональный фестиваль «Липецкие ремесла». Его организует центр «Мой бизнес» при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты.

Фестиваль пройдёт с 1 по 3 августа. В первый день состоится стратегическая сессия, посвящённая развитию ремесленной отрасли в регионе. В обсуждении примут участие представители власти, лидеры бизнес-сообщества Липецкой области и мастера-ремесленники из Центрального федерального округа.

На сессии обсудят, как поддерживать традиционные промыслы и создавать условия для роста отрасли. Мероприятие пройдёт в Центре управления регионом по адресу: Липецк, улица Первомайская, 55.

В течение двух дней, 2 и 3 августа, в городском парке «Быханов сад» будет проходить фестиваль. С 11:00 до 18:00 здесь будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы, продукты от фермеров и цветы от садоводов из регионов Центрального федерального округа.

Организаторы и участники фестиваля подготовили разнообразные развлечения для посетителей. Здесь будут организованы интерактивные зоны, образовательные мероприятия и спортивные активности для всей семьи.

Также гостей фестиваля ждёт концертная программа, модный показ авторских коллекций, мастер-классы по традиционным ремёслам, розыгрыши ценных призов от организаторов и партнёров, а также выставка работ художников.

«Проведение фестивалей и организация выставок-ярмарок – одна из форм поддержки ремесленников и мастеров. Там они могут представить свои изделия широкой аудитории и реализовать их, а также найти деловых партнеров и единомышленников для интересных коллабораций», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области продолжается реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

За организацию работы центра «Мой бизнес» отвечает АНО «ЦПЭ Липецкой области». Эта организация была создана правительством Липецкой области и Липецкой торгово-промышленной палатой.