Цифровой сервис по жизненной ситуации «Владение самоходной техникой» разрабатывали участники стратегической сессии в липецком кампусе «Школы 21» в рамках федерального проекта «Государство для людей». Она была организована Центром ИТ-компетенций «Область Будущего» — проектом Росмолодёжи при поддержке правительства Липецкой области.

Участие в обсуждении приняли молодые госслужащие Липецкой области, студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Липецка и Москвы, сотрудники проектного офиса Регионального центра компетенций и липецкие школьники. Работая в группах, они проанализировали имеющиеся цифровые сервисы и сформировали предложения по их совершенствованию. Участники разработали концепции улучшения пользовательского интерфейса, навигации и логики цифрового пути, предложили инструменты повышения удобства и прозрачности предоставляемых услуг.

В итоге были предложены меры по оптимизации работы цифрового сервиса. Среди ключевых предложений — внедрение цифрового удостоверения тракториста-машиниста в формате QR-кода и предоставление возможности удалённого осмотра техники с помощью мобильного приложения, использующего технологии искусственного интеллекта.

Также участники предложили оформить электронный договор купли-продажи на основе Единого портала государственных и муниципальных услуг и интегрировать цифровое удостоверение владельца с мобильными приложениями и сервисами.

Важным этапом доработки станет создание специальной страницы на Госуслугах, посвящённой жизненным ситуациям. Она будет включать интерактивные блоки: проверку информации о технике (государственная регистрация, прохождение техосмотра, наличие ограничений) и викторины, встроенные в цифрового помощника робота Макса.

Реализация жизненной ситуации «Владение самоходной техникой» на цифровой платформе Госуслуг позволит создать единую экосистему для эффективного взаимодействия граждан, бизнеса и государства. «Подобные стратегические сессии являются важным этапом разработки цифровых решений, призванных повысить качество, доступность и прозрачность государственных услуг», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.