В первом полугодии 2025 года в банковском секторе Липецкой области было обнаружено 23 поддельных денежных знака. Это на восемь меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметно сокращение количества фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей — их стало в два раза меньше, чем в прошлом году. Всего было изъято 13 таких банкнот.

Также были обнаружены восемь поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, одна банкнота номиналом 2000 рублей и одна поддельная банкнота номиналом 100 рублей.

Определить подлинность банкнот можно без посторонней помощи. Для этого необходимо знать, как минимум, три признака защиты, которые можно обнаружить при осмотре банкноты на просвет, на ощупь и при наклоне.

Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, а на ощупь — рельефные метки и надпись «Билет Банка России». Если повернуть банкноту под острым углом, то можно увидеть скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.

Подробная информация о защитных признаках российских банкнот доступна на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

«Чтобы обезопасить себя от обмана в вопросе обращения с деньгами, важно повышать свою финансовую грамотность. В нашем регионе такая профилактика в виде лекций, занятий, курсов, видеороликов и социальной рекламы проводится постоянно. Даже для детей придумываются акции в интересном и понятном для них формате в виде игр, квизов, викторин и прочего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.