Отделение СФР по Липецкой области сообщает о том, что в августе детские пособия жители региона получат раньше установленного графика. Это связано с тем, что выплатной период выпадает на выходной день.

1 августа региональное Отделение СФР перечислит выплаты за июль липчанам, которые получают пособия через банки. К ним относятся: единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин; ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года; «чернобыльские» выплаты; пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.

В дальнейшем выплаты будут осуществляться в соответствии с установленным графиком. Отделение Социального фонда России по Липецкой области 5 августа осуществит перевод ежемесячного пособия из материнского капитала семьям, имеющим детей в возрасте до трёх лет.

Работающим жителям Липецка, получающим пособие по уходу за ребёнком до полутора лет через банковские организации, средства будут перечислены 8 августа.

В день выплаты перечисляются только безналичные средства. Они поступают в соответствии с графиком до конца дня выплат.

Если родители получают пособия через «Почту России», то доставка осуществляется в период с 1-го по 25-е число. Это зависит от графика работы конкретного почтового отделения и даты доставки пенсий и пособий по адресу проживания.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-10-000-01, или обратившись в клиентские службы Отделения Социального фонда России по Липецкой области.

«Липчанам, воспитывающим детей, доступен целый ряд мер поддержки, включая денежные выплаты. Их оформление и получение должны быть максимально удобными и прозрачными. Для этого как на федеральном уровне, так и в регионе проводится постоянная работа по выявлению узких мест и их оптимизации», – пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.