Определён список участников региональной образовательной программы «Гордость Липецкой земли». В личные кабинеты на президентской платформе «Россия – страна возможностей» и на электронные почты поступили уведомления о статусе участия в образовательной программе для действующих военнослужащих и ветеранов СВО «Гордость Липецкой земли».

В течение нескольких месяцев они выполняли задачи, результаты которых позволили составить список кандидатов. При отборе на очное обучение учитывались такие факторы, как успехи в ходе специальной военной операции, отмеченные государственными наградами, а также наличие высшего образования и опыта управления.

Военнослужащие, которые в данный момент находятся на боевом посту и успешно прошли все этапы отбора, но не могут его покинуть, будут зачислены в резерв программы. После завершения службы в Министерстве обороны они смогут перейти в следующий этап программы «Гордость Липецкой земли».

Программа обучения для действующих военных и ветеранов специальной военной операции начнётся 22 августа и продлится примерно год. За этот период участники программы смогут развить навыки управления на уровне государства и муниципалитетов, а также применить полученные знания на практике в ходе стажировок в ведущих организациях региона.

«Гордость Липецкой земли» – кадровая программа для людей, которые будут вести регион вперед, опираясь на традиции и верность Отечеству. Реализуем проект во исполнение поручения нашего Президента Владимира Владимировича Путина», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.