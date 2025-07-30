В течение первых шести месяцев 2025 года в хозяйствах всех категорий региона было произведено 441,2 миллиона яиц, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным производителем и поставщиком пищевого куриного яйца в Липецкой области является сельскохозяйственное предприятие, две производственные площадки которого расположены в Липецком округе и Грязинском районе.

На этих площадках ежедневно производится около 1,6 миллиона яиц. За первое полугодие текущего года на двух площадках этого предприятия было произведено 287 миллионов яиц.

По информации, полученной от министерства сельского хозяйства региона, для удовлетворения потребности населения в яйцах необходимо производить около 290 миллионов яиц ежегодно. В прошлом году, включая инкубационные яйца, в регионе было произведено 851,4 миллиона яиц.

«Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому положительная динамика в сфере производства пищевой продукции – хорошая новость не только для региона, но и России в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.