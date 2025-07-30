С 25 июля в Липецкой области пройдёт международный творческий фестиваль. В рамках проекта «АРТ-ТРАНЗИТ 2025» российские и китайские художники будут создавать уникальные произведения, вдохновлённые культурой обеих стран.

В областном центре культуры, народного творчества и кино города Липецка 1 августа состоится ключевое мероприятие проекта. В 12:00 начнётся мастер-шоу с участием Доу Фэнчжи — китайского художника, члена Китайской ассоциации художников и профессора академии изящных искусств Университета Циндао. В ходе мастер-шоу Доу Фэнчжи создаст произведение в режиме реального времени.

В 13:00 состоится открытие выставки работ, созданных во время пленэров в Липецкой области.

«Уверен, что совместное творчество художников двух стран станет новым мостом дружбы и взаимопонимания, а уникальные работы, созданные на липецкой земле, оставят заметный след в культурном диалоге России и Китая», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.