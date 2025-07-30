АО «Гидропривод» сообщает о своём участии в федеральном проекте «Производительность труда». В рамках проекта компания будет работать с экспертами Регионального центра компетенций, чтобы оптимизировать производство насоса ГУР КАМАЗ 4310.

Сейчас специалисты проводят диагностику производственных процессов. Это поможет выявить проблемные зоны, определить, где происходят потери и дублирование операций, а также найти способы повысить эффективность работы.

Предприятие, созданное на основе чугунолитейного завода, зарекомендовало себя как стабильный производитель регулируемых и нерегулируемых пластинчатых насосов, гидрораспределителей, насосов гидроусилителя для автомобилей и других компонентов для разнообразной техники.

Продукция завода пользуется спросом на таких крупных предприятиях, как КЗ «Ростсельмаш», ПАО «КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ».

Вступление в проект «Производительность труда» предоставляет АО «Гидропривод» возможность использовать передовые методы управления производством, обучать персонал и внедрять инновационные технологии. Это поможет оптимизировать процессы и повысить эффективность работы.

Сотрудники компании будут проходить обучение у опытных профессионалов, что позволит не только улучшить качество продукции, но и сократить время её производства.

Федеральный проект «Производительность труда» действует до 2030 года. Узнать о мерах поддержки и подать заявку можно на сайте производительность.рф. «Участие в проекте позволяет не только сократить издержки, но и укрепить позиции на рынке за счет внедрения инновационных технологий управления, повышения квалификации сотрудников, улучшения условий труда и автоматизации рутинных процессов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.