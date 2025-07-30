Уважаемые работодатели и специалисты по охране труда!

Информируем вас о том, что с 15 по 18 сентября 2025 года в университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» в Сочи состоится юбилейная X Всероссийская неделя охраны труда.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд «Росконгресс».

На юбилейном форуме соберутся эксперты, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти, чтобы обменяться опытом и найти инновационные решения в области охраны труда, социального обеспечения и устойчивого развития.

Основной стратегической темой деловой программы мероприятия станет тема «Народосбережение — гарантия устойчивого развития».

На юбилейном ВНОТ будет расширена тематика выставочной экспозиции: добавятся стенды, посвященные промышленной робототехнике и инновациям в сфере безопасного труда на производстве. Особое внимание будет уделено реабилитации и восстановлению здоровья работников, а также адаптации и трудоустройству ветеранов СВО.

Впервые будет запущен специальный трек деловой программы, ориентированный на предприятия малого и среднего бизнеса, что подчеркивает важность поддержки МСП в вопросах охраны труда и социального обеспечения.



Предлагаем принять участие в данном мероприятии.

Для формирования делегации от Липецкой области необходимо направить сведения (ФИО, должность, название организации, телефон) об участниках ВНОТ-2025 от вашего предприятия, учреждения, организации в срок до 22 августа 2025 года на электронную почту ProkofevaEN@admlr.lipetsk.ru.

Контактное лицо от министерства социальной политики Липецкой области: Елена Николаевна Самсонова, т.: +7 (474-2) 25-24-11, 25-24-12, 8-951-304-18-97.

Контактное лицо от фонда «Росконгресс» по организации ВНОТ-2025: Екатерина Сергеевна Скрябина, т.: +7 (908) 992-91-19, адрес электронной почты — ekaterina.skriabina@roscongress.org.

Комитет экономического развития администрации г. Ельца.