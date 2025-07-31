В Елецком районе по нацпроекту ремонтируют дорогу к Каменскому

Завершается укладка верхнего слоя покрытия на 11-километровом отрезке автодороги Елец-Каменское-ст.Хитрово -Воронец — примыкание к а/д Елец-Долгоруково-Тербуны. Участок находится между поворотом на Голубевку и ст. Хитрово. Дорога там давно требовала серьезного ремонта, он стал возможен благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «Выравнивающий слой полностью готов, сейчас мы идем верхним слоем, осталось немного – пару километров, планируем, что уже к началу следующей недели покрытие будет готово. – говорит начальник елецкого участка «Липецкдоравтоцентра» Андрей Дмитриевцев. — Затем перейдём к устройству обочин и примыканий. Немного помешали дожди, но в календарный график мы все равно укладываемся, бригада очень опытная.» До устройства покрытия пришлось выполнить большой объем работ по устранению просадок и ремонту водопропускных труб: несколько пришлось заменить, бетонные конструкции разрушились. Во многих местах тяжёлая техника продавила и разрушила кромку дороги. Общая толщина 2-х слоёв нового асфальта – 8 см. Верхний укладывают с применением битумной ленты, которая предотвратит быстрое разрушение продольного шва между полосами. Работу бригады контролирует не только заказчик, но и местные жители. По их словам, старое изношенное покрытие сильно осложняло им жизнь: возвращаться домой в тёмное время суток было сложно, а в сёлах, расположенных на этом маршруте, очень многие ежедневно добираются на работу на автотранспорте. «Проходимость дороги большая: на ней расположен тепличный комплекс, в Каменском есть молочное производство – туда ездят специалисты из Ельца и Липецка, — рассказывает главный специалист Фёдоровского сельсовета Светлана Самохина. — Школьников возим в школу, в бассейн, на экзамены, и к нам приезжают дети со всего района – у нас тут кластер, учим слесарному делу. Поэтому конечно, мы внимательно смотрим за этим ремонтом, но пока вопросов к подрядчику не возникло – всё быстро делают, и, на наш взгляд, на совесть.» За день бригада закрывает новым асфальтом более километра 3-метровой полосы. Сдать объект подрядчик должен до конца октября. Гарантия на покрытие составит 4 года. Всего в Елецком районе в этом году отремонтируют 19 км региональных трасс, а в целом по области – 270 км.





