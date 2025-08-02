Анастасия Поздняк — мастер спорта

Воспитанница елецкой спортшколы «Спартак» Анастася Поздняк удостоена высокого спортивного звания — мастер спорта России по дзюдо.

Мастер спорта А. Поздняк.

Его присваивают на основании выполнения определенных нормативов и требований: спортсмен должен занять установленные призовые места на соревнованиях соответствующего уровня, продемонстрировать стабильно высокие результаты в течение соревновательного сезона.

Настя на протяжении года побеждала в различных соревнованиях, но решающим этапом для нее на пути к званию мастера спорта стала победа на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Вячеслава Пушкарева — там наша землячка заняла первое место в своей весовой категории.

Успех Анастасии Поздняк разделяет известный елецкий наставник, тренер и дзюдоист Павел Васильевич Тошин.