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Анастасия Поздняк — мастер спорта

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Воспитанница елецкой спортшколы «Спартак» Анастася Поздняк удостоена высокого спортивного звания — мастер спорта России по дзюдо.

Мастер спорта А. Поздняк.

Его присваивают на основании выполнения определенных нормативов и требований: спортсмен должен занять установленные призовые места на соревнованиях соответствующего уровня, продемонстрировать стабильно высокие результаты в течение соревновательного сезона.
Настя на протяжении года побеждала в различных соревнованиях, но решающим этапом для нее на пути к званию мастера спорта стала победа на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Вячеслава Пушкарева — там наша землячка заняла первое место в своей весовой категории.
Успех Анастасии Поздняк разделяет известный елецкий наставник, тренер и дзюдоист Павел Васильевич Тошин.

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