По зову сердца

Ельчанин Андрей Екимов защищал Отечество в зоне проведения СВО. Ныне сержант полиции тоже на страже — он служит в отдельном взводе охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по г. Ельцу.

Полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по г. Ельцу, сержант полиции Андрей Екимов.

«Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — сказал в одном из своих выступлений Президент России В. В. Путин.

«Один из таких героев — сержант полиции А. В. Екимов. На протяжении года он находился в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Приказом Министерства обороны РФ Андрей Владимирович награжден медалью «За воинскую доблесть» 1-й степени», — сообщили «Красному знамени» в отделе по работе с личным составом ОМВД России по г. Ельцу.

А ведь ему всего 24 года. Родился Андрей в г. Завитинске Амурской области в семье служащих. С детства увлекался боксом. В 2020 году закончил Кубанский юридический полицейский колледж по специальности «Правоохранительная деятельность». В том же году ушел служить в армию. Пожелал нести службу в воздушно-десантных войсках.

После демобилизации Андрей Екимов подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО (воевал в ЛНР в составе штурмового батальона). Не раз руководство отмечало его как мужественного война, настоящего патриота, который вносит весомый вклад в защиту нашей Родины.

Через некоторое время после окончании контракта молодой человек устроился в ОМВД России по г. Ельцу полицейским отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

«Если есть зов сердца защитить свою страну, близких людей, нужно ему следовать и ничего не бояться. Я это сделал и горжусь таким выбором», — говорит Андрей