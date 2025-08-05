В первой половине 2025 года в банковской системе Липецкой области было обнаружено 23 поддельных денежных знака. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество фальшивых банкнот сократилось на восемь штук.

В частности, количество поддельных банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилось почти вдвое — с 21 до 13 штук. Также были найдены восемь поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, одна банкнота номиналом 2000 рублей и одна фальшивая банкнота номиналом 100 рублей.

Проверить банкноты на подлинность можно самостоятельно. Достаточно уметь находить на купюре минимум три защитных элемента, определяемых на просвет, ощупь и при наклоне. Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, а на ощупь — почувствовать рельефные метки и надпись «Билет Банка России». Если поворачивать банкноту под острым углом, на ней заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры, пояснили в липецком отделении Банка России. Подробная информация о защитных признаках российских банкнот размещена на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

«Чтобы обезопасить себя от обмана в вопросе обращения с деньгами, важно повышать свою финансовую грамотность. В нашем регионе такая профилактика в виде лекций, занятий, курсов, видеороликов и социальной рекламы проводится постоянно. Даже для детей придумываются акции в интересном и понятном для них формате в виде игр, квизов, викторин и прочего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.