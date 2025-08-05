Первый межрегиональный фестиваль «Липецкие ремёсла» объединил больше 100 мастеров из Центрального федерального округа: Липецкой, Московской, Воронежской, Тамбовской областей, а также из Санкт-Петербурга и Саратова.

В первый день фестиваля, 1 августа, в Центре управления регионом состоялась стратегическая сессия, посвященная перспективам развития ремесленной отрасли в регионе. В дискуссии приняли участие представители органов власти, лидеры бизнес-сообщества Липецкой области, мастера-ремесленники. Были рассмотрены вопросы поддержки традиционных промыслов, развития инфраструктуры для ремесленников и создания благоприятных условий для роста отрасли.

В конце 2024 года при Липецкой торгово-промышленной палате создан Комитет по регулированию ремесленной деятельности. Он стал связующим звеном для мастеров-ремесленников со всеми уровнями власти, которые оказывают помощь в организации и участии в ярмарках и выставках, в том числе и всероссийских. Создание культурного пространства «Липецкие ремёсла» при поддержке Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес» стало важной площадкой для развития межсекторного взаимодействия бизнеса, культуры и власти, повышения конкурентоспособности местных производителей. Продукция ремесленников не ограничивается сувенирами для туристов, а включает повседневные товары – текстиль, предметы быта, а также изделия премиум-сегмента с авторским дизайном.

Перед ремесленниками сегодня стоят актуальные вызовы – это сложности с маркировкой «Честный знак» для малых производителей, сбыт продукции, аренда торговых площадок». Комитет продолжит работу над созданием благоприятных условий для развития отрасли, включая диалог с властями по вопросам регулирования и поддержки. Мастера ручного труда предлагают разработать региональный закон о ремесленной деятельности с преференциями для производителей штучного товара, создать региональный реестр ремесленников.

В ходе стратегической встречи было достигнуто соглашение о партнёрстве между Общероссийской общественной организацией «Российская муниципальная академия» и Липецкой торгово-промышленной палатой. Это соглашение станет важным шагом в решении актуальных проблем отрасли.

Среди основных направлений совместной работы — поддержка ремесленников, разработка эффективных инструментов помощи мастерам и продвижение на новые рынки. В планах — проведение конкурсов, предоставление грантов и содействие в выходе на федеральный уровень, как отметила Олеся Соловьёва, генеральный директор «Русского национального ремесленного дома» и советник президента Российской муниципальной академии.

«Выход на межрегиональный уровень в любой сфере – это показатель, что на уровне области уже есть успехи и достижения, которые достойны масштабирования, и есть желание и потребность находить новые подходы для дальнейшего развития. Форумы и фестивали в этом случае – прекрасная возможность для обмена практиками между территориями и начала совместных проектов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецке, в городском парке «Быханов сад», 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00 проходила выставка-ярмарка, на которой были представлены работы мастеров-ремесленников, фермеров и цветоводов из разных регионов Центрального федерального округа.

Организаторами мероприятия выступили центр «Мой бизнес» Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Фестиваль был реализован в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика» при поддержке администрации города Липецка.