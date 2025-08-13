Лучших строителей региона чествовали сегодня в Липецке. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он наградил строителей, внесших наибольший вклад в развитие отрасли и региона.

14 человек получили Почётные грамоты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Двум строителям вручили Ордена Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве». 8 представителей строительной сферы награждены Почетными грамотами Губернатора Липецкой области, два человека — Почётными грамотами Липецкого областного Совета депутатов, еще четверо – Благодарностью облсовета. 15 работникам отрасли присвоены Почётные звание «Заслуженный строитель Липецкой области».

В этом году несколько компаний из Липецка стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса в области строительства и производства строительных материалов. В частности, ООО «СЗ Строймастер», ООО «СК «Виктория», ООО «ИПСК» и Завод металлических конструкций ИПСК были удостоены дипломов первой степени.

В строительной отрасли региона задействованы больше 30 тысяч человек. Это люди различных профессий: каменщики, крановщики, монтажники, прорабы, сметчики, экономисты. Строители активно участвуют в реализации национальных проектов в регионе.

«Масштабную и важную работу делают строители Липецкой области. В регионе возводится новое жилье, каждый год сдаются социальные объекты — больницы, поликлиники, школы, детские сады. Именно благодаря вашему труду современные проекты воплощаются в жизнь на территории Липецкой области. Вы — творцы и созидатели. Благодарю вас за вклад в развитие региона», — отметил Игорь Артамонов.