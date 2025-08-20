Липецкие производители продуктов питания учились работать с маркетплейсами на торгово-закупочной сессии в центре «Мой бизнес». Организатором мероприятия выступил региональный минторг.

В мероприятии приняли участие производители товаров, которые могут храниться долгое время: чая, трав, шоколада, мёда, сухофруктов, орехов, консервов, соусов, масел и других продуктов.

Специалисты поделились своими знаниями и опытом, рассказав, как лучше всего продвигать продукцию, как выстраивать партнёрские отношения с маркетплейсами и как увеличивать продажи.

Власти Липецкой области оказывают поддержку местным производителям в рамках стратегии замещения импорта. Благодаря регулярным торговым сессиям, на которых осуществляется закупка товаров, местные бренды получают возможность выходить на новые рынки, расширять ассортимент и увеличивать объём продаж.

Уже сейчас можно наблюдать положительные результаты: за последний год продажи местной продукции выросли на 18%. Например, в 2024 году липецкие пчеловоды собрали более 700 тонн мёда, а по производству растительных масел регион занял шестое место в стране.

Благодаря системной работе с федеральными сетями в супермаркетах в рамках проекта «Агрегатор» уже представлены молочная и мясная продукция, овощи и зелень от фермеров Липецкой области. Теперь производители нацелены на маркетплейсы, ведь спрос на качественные натуральные товары продолжает расти.

«Развитие местного производства и поддержка предпринимателей — важная часть экономической политики региона. Уверен, что системная работа по поиску новых каналов сбыта продукции позволит ещё больше укрепить позиции липецких товаров на рынке и повысить их узнаваемость», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.