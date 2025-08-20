В Липецке, на улице Ленина, 9, в Выставочном зале, 27 августа состоится открытие выставки под названием «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве».

На выставке будут представлены 70 работ, созданных художником в период с 2004 по 2018 год. Среди них — живописные полотна, графические работы, рельефы и скульптуры.

Зураб Церетели неоднократно представлял свои работы в Липецке. Это первая выставка, которая посвящена памяти мастера, ушедшего из жизни 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года.

Зураб Константинович оставил после себя огромное творческое наследие — более пяти тысяч произведений в различных жанрах: живопись, графика, скульптура, монументально-декоративное искусство, включая фрески, мозаики и панно. Об этом сообщили организаторы выставки.

В день открытия экспозицию «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» можно будет посетить бесплатно. Выставка будет работать до 28 сентября. Дополнительная информация – по тел. +7 (4742) 27-86-68, +7 (4742) 28-12-74.Фото взято из паблика «Липецкий музейно-выставочный центр» во Вконтакте. «Наша область – это регион с богатой и разнообразной культурной жизнью. Мы гордимся своими театрами, музеями, фестивалями и творческими коллективами, которые сохраняют традиции и открывают новые таланты. Наша задача – поддерживать культурное развитие, чтобы каждый житель мог найти для себя что-то интересное и вдохновляющее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.