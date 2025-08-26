Благодаря нацпроекту «Семья» меняются учреждения культуры Липецкой области. Для театров закупается новое оборудование, для школ искусств — музыкальные инструменты. Капитально ремонтируют здание в ДК «Рудничного»: закончить работы планируют в 2026 году.

Сразу три театра региона — драматический театр на Соколе в Липецке, государственный академический театр драмы имени Льва Толстого и театр «Бенефис» в Ельце — получили поддержку. Для них закупят новую сценическую аппаратуру: прожекторы, микрофоны, генераторы дыма и лазерные проекторы. Шесть школ искусств также получат обновления: музыкальные инструменты, интерактивные пособия и хоровые станки. Среди них учреждения №6, 7, 8, 9, 12, а также Детская художественная школа искусств имени Василия Сурикова.

«Ещё три наших библиотеки станут модельными — в Липецке, Добринке и Копцевых Хуторах Липецкого округа. Делаем капремонт в ДК «Рудничный». А в нашем краеведческом музее теперь есть интерактивные панели и терминалы, голографический комплекс и сенсорный киоск — чтобы история липецкой земли оживала по-новому», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

1 сентября в Липецке на базе новой школы в Елецком микрорайоне откроется Школа креативных индустрий, где подростки смогут бесплатно осваивать дизайн, фотографию, видеосъёмку, монтаж и VR-технологии. Это уже вторая подобная школа в регионе, а третью планируют открыть в Лебедяни в рамках госпрограммы «Развитие культуры».