Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участниками образовательной программы «Гордость Липецкой земли», которые проходят первый модуль обучения. Глава региона посвятил свою лекцию особенностям госуправления.

В речи главы региона подчеркивалась значимость внимательного отношения к людям и умения учитывать их запросы. Также говорилось о важности слаженной командной работы.

«Главный принцип, который донёс до участников: в центре любых решений должен быть человек. Технологии, реформы, инфраструктура – всё это имеет смысл только тогда, когда служит людям. И они это понимают», – прокомментировал губернатор по итогам встречи.

Также Игорь Артамонов ответил на вопросы участников проекта «Гордость Липецкой земли».