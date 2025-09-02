Общественный совет ветеранов спецоперации создан в Добринском районе. Возглавил его Иван Ковыльников. Он отправился «за ленту» в ходе частичной мобилизации, сражался на Купянском направлении, где был тяжело ранен, прошёл длительное лечение. После возвращения домой продолжает работать в местном военкомате.

Совет будет заниматься следующими задачами:

Продвигать образ участников специальной военной операции. Чествовать память Героев Отечества. Оказывать адресную поддержку семьям участников СВО, проживающих на территории Добринского района.

«Это не просто общественная организация — это крепкое боевое братство, которое будет помогать своим товарищам, вернувшимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни. Этот вопрос участники обсудили на первом заседании. Уверен, что совет станет надежной опорой для наших героев и их семей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.