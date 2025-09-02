Главный консультант Центра поддержки предпринимательства Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») Маргарита Болдырева удостоена звания «Бизнес-тренер года». Престижную награду по итогам оценки Минэкономразвития РФ вручили на всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь» в Архызе, который проходил с 21 по 22 августа.

«Липецкий центр «Мой бизнес» в очередной раз подтвердил свой высокий уровень работы. Это достижение пополнило копилку его успехов. Центр «Мой бизнес» за пять с лишним лет оказал свыше 45 тысяч услуг тысячам предпринимателей и самозанятых Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году Липецкая область получила признание Минэкономразвития РФ за выдающиеся достижения в поддержке предпринимательства по трём ключевым направлениям: создание площадок для кооперации, взаимодействие с муниципалитетами и молодёжью. Региональные проекты, такие как «Бизнес-вояж», направленные на стимулирование предпринимательской активности среди студентов, успешно внедряются в других регионах России. На межрегиональные кооперационные форумы в Липецк приезжают компании из Центрального федерального округа, чтобы перенять накопленный опыт.

Среди ключевых направлений работы центра — поддержка экспорта. Липецкий центр входит в тройку лучших в России по количеству проведённых экспортных семинаров для малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание уделяется особым категориям предпринимателей. Так, Липецкая область одной из первых в стране запустила программу помощи ветеранам специальной военной операции, которые хотят начать собственное дело. Им предоставляется не только обучение, но и помощь в запуске и дальнейшем сопровождении бизнеса.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.