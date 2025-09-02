Жители Липецкой области получили новую возможность защитить себя от мошенников. Во всех отделениях многофункциональных центров «Мои документы» можно установить запрет на оформление договоров мобильной связи. Эта бесплатная услуга призвана блокировать попытки злоумышленников оформить SIM-карту на чужое имя, даже если они завладели паспортными данными или номером телефона.

В салоне связи внедрён новый защитный механизм. При обращении за сим-картой оператор обязан проверить специальный реестр на предмет наличия запрета. Если запрет обнаружен, оформление сим-карты становится невозможным. Это предотвращает её использование в преступных целях.

Услуга может стать дополнительным инструментом в борьбе с мошенниками. В УМФЦ Липецкой области жителям рекомендуют комплексно подходить к защите персональных данных, устанавливая ограничения не только на использование сим-карт, но и на получение нежелательных кредитов.

«Защита личных данных и финансов жителей – один из наших приоритетов. Внедрение такой услуги в МФЦ – это еще один шаг к созданию комплексной системы безопасности, которая дает людям простые и эффективные инструменты для противодействия мошенническим схемам», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для установки запрета необходимо лично обратиться в любое отделение МФЦ с паспортом. Услуга бесплатная.