Более 300 студентов из 20 регионов России прибыли в садоводческое хозяйство Лебедянского района. Они являются участниками движения Российских студенческих отрядов. Трудовой семестр начался 21 августа и завершится в середине октября. Это самый крупный сельскохозяйственный проект, реализуемый Российскими студенческими отрядами. В этом году в садах предприятия будут работать студенты из 44 учебных заведений. Среди них не только те, кто обучается по профильным специальностям, но и студенты смежных направлений.

Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова присутствовала на церемонии открытия трудового семестра. Она подчеркнула, что на данном предприятии активно внедряются современные агротехнологии и искусственный интеллект. Студенты получили уникальную возможность провести время с пользой и интересом, наладить контакты и обменяться идеями.

«Всегда радует, когда Липецкая область становится площадкой для крупных проектов в различных сферах. Это подтверждает, что наши практики и опыт на высоком уровне и достойны того, чтобы с ними знакомились, их изучали и перенимали», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.