Шесть сахарных заводов Липецкой области начали переработку свёклы нового урожая. На данный момент уже переработано свыше 380 тысяч тонн сырья, из которых произведено 37 тысяч тонн сахара.

Свёклу убирают в 14 районах и округах. На 1 сентября с 10 тысяч гектаров накопано 413 тысяч тонн свёклы при средней урожайность по области — 413 ц/га. «Липецкая область занимает второе место в стране по производству сахара. Регион вырабатывает его значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.