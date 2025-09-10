Ключи от 10 новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Игорь Артамонов. Церемония вручения ключей прошла на площадке липецкого «РосУнимеда», который открылся сегодня, 1 сентября.

Подстанции скорой медицинской помощи в Липецке, Ельце, Лебедяни, Чаплыгине и Долгоруково получили технику, закупленную за счет областного бюджета. Часть автомобилей уже задействована на вызовах. Эти машины класса «В» оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи, включая дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ингаляторы, аспираторы и другие современные устройства. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, новые машины повысят доступность и качество медицинской помощи для жителей региона, а также сократят время прибытия бригад к пациентам.

«К автомобилям скорой помощи всегда особое отношение. Это именно те изделия, которые позволяют вовремя приехать и спасти человека. Это минуты, часы, которые, по сути, определяют дальнейшую жизнь, конечно же, и новые автомобили — это, конечно, важный компонент. Спасибо большое за труд. Ну и, конечно, привлекайте к себе молодёжь. Будьте для них наставниками, учите, будьте терпеливыми», — обратился к медикам Михаил Мурашко.

«Хочу подчеркнуть, что все инициативы Министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью — улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. И сегодняшнее событие — тому подтверждение. Мы благодарны за активную поддержку из федерального центра. Михаил Альбертович, отдельное спасибо за личное внимание и помощь нашему региону. Сегодня мы не только открыли новый медвуз, но и вручаем ключи от машин скорой медпомощи её работникам. Парк этой техники у нас постоянно обновляется», — сказал Игорь Артамонов.