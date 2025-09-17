Поддержку семейных работников, вакцинацию и наставничество обсудили участники заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Липецкой области. На ней присутствовали представители власти, работодателей области и профсоюзов. Система выплат и льгот работникам при рождении ребенка; участие в жилищных программах для сотрудников с детьми; психологическая, медицинская поддержка и другие мероприятия, направленные на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей – всё это предусматривает национальный Корпоративный демографический стандарт. Он вступил в силу в июле этого года. «Присоединение к корпоративному демографическому стандарту позволит компаниям укрепить репутацию работодателя, заботящегося о здоровье и благополучии каждого сотрудника, а также сделать рабочие места комфортнее и эффективнее», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о развитии наставничества в сфере труда. 1 марта 2025 года вступила в силу новая статья Трудового кодекса России – 351.8 «Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда». В связи с введением этой статьи в организациях вносятся изменения в коллективные договоры, локальные нормативные акты, трудовые договоры, регламентирующие наставничество. «Внимание к семье и здоровью работника — это норма эффективного управления. Для бизнеса это — реальный инструмент снижения текучести кадров, повышения лояльности и производительности сотрудников. Люди должны чувствовать поддержку и на работе. Мы закладываем стандарт, где успешная компания — это прежде всего социально ответственная компания», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Осенью в Липецкой области особенно остро встают вопросы профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний. Для предотвращения роста заболеваемости необходимо, чтобы жители региона вакцинировались против гриппа. Для иммунизации будут использоваться вакцины, содержащие штаммы вирусов гриппа, актуальные для будущего эпидсезона и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.