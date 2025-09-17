Открытие выставки народных промыслов «Липецкая Любота» пройдёт в Липецком областном краеведческом музее на ул. Ленина, 25 18 сентября в 16:00. Центральным событием станет первая публичная презентация уникальных сувенирных наборов, объединивших лучшие образцы традиционных ремёсел Липецкой области.

Команда проекта под руководством Ольги Волокитиной, совместно с дизайнерами и искусствоведами, разработала коллекции благодаря победе в конкурсе «Горизонты креативных индустрий» продюсерского центра «Сезоны». Посетители смогут увидеть три вида подарочных наборов. В них вошли традиционная романовская глиняная игрушка от народных мастеров Анастасии Короленко и Ольги Волокитиной, традиционная текстильная кукла, изделия с вышивкой от Людмилы Люрис, а также работы в технике «набойка по ткани» от Наталии Зимариной.

В рамках работы выставки запланирована образовательная программа. Для учащихся лицея №44 Липецка пройдут специальные мастер-классы. Кроме того, состоится один открытый мастер-класс для всех желающих, записаться на который можно будет в группе проекта «Липецкая Любота» во Вконтакте по ссылке.

«Этот проект — прекрасная возможность по-новому взглянуть на богатейшее культурное наследие нашего региона. Он не только сохраняет традиционные ремёсла, но и переосмысливает их в современном формате, делая ближе и понятнее для молодёжи», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выставка будет работать до 30 ноября. Проект «Липецкая Любота» реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, полученного продюсерским центром «Сезоны».