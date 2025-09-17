Стартовала регистрация на IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты вузов Липецкой области приглашаются к участию для проверки своей готовности к выходу на рынок труда. Этот масштабный проект, реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, объединяет талантливых студентов страны, делая профессионализм ключевой ценностью. Подать заявку могут студенты любых специальностей – от медицинских и аграрных до технических и гуманитарных.

«Для нашей молодёжи это отличный шанс заявить о себе на всероссийском уровне, получить уникальный опыт и открыть двери в ведущие компании страны. Мы традиционно видим высокий интерес липецких студентов к этому проекту и уверены, что новый сезон принесёт им новые победы и карьерные перспективы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом сезоне Липецкую область на олимпиаде представляли 929 студентов из шести местных вузов. Пятнадцать участников получили дипломы. В новом, девятом сезоне, участников ожидает расширенная программа, охватывающая 70 направлений, из которых пять — новые: «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зелёная металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов». Победители и призёры смогут получить денежные премии до 300 тысяч рублей, льготы для поступления в магистратуру и аспирантуру, а также стажировки у ведущих работодателей страны. Для всех участников будут организованы мероприятия промышленного и академического туризма, включающие посещение передовых производств, научных центров и лабораторий.

Регистрация на олимпиаду продлится до 11 ноября на официальном сайте проекта. Отборочный этап пройдет с 14 ноября по 1 декабря. Финальные состязания запланированы на период с февраля по апрель, а подведение итогов – на июнь. Олимпиада «Я – профессионал» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».