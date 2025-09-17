Школьники Измалковского района примут участие в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Он пройдет с 15 по 22 сентября в Волгоградской области. Команда старшей возрастной категории «Волгари» Измалковского района победила в региональном этапе.

В завершение участники пройдут службу в гарнизоне и примут участие в масштабной военно-тактической игре. В рамках этой игры им предстоит выполнить комбинированный марш и продемонстрировать свои навыки по различным условно-военным специальностям: командная работа, штурмовые действия, политическая работа, работа военкоров, инженерное дело, саперное мастерство, медицинская помощь и управление беспилотными летательными аппаратами.

«Зарница 2.0» — всероссийская игра с использованием цифровых технологий. В ней могут принять участие ребята, вступившие в «Движение Первых», возрастом от 7 до 17 лет, а также обучающиеся колледжей и техникумов от 18 до 21 года из всех регионов России. Цель игры — совершенствование системы патриотического воспитания у молодёжи России, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, её научному и культурному потенциалу. Организатором игры выступает «Движение Первых» и «Юнармия» совместно с центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Проект реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети». Участие в проведении финала примут ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

«Такие мероприятия — действительно важная часть патриотического воспитания нашей молодёжи. Участие в соревнованиях помогает ребятам развивать командный дух, укреплять физическую форму и глубже понимать ценности, на которых строится наша страна», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов