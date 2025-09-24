Игорь Артамонов:

«

Двоих наших земляков удалось вернуть из украинского плена. Сейчас липецкие бойцы в Беларуси — проходят медобследование.

Как только наши парни вернутся на родную землю, мы сделаем всё необходимое для их скорейшего восстановления. Обеспечим полную медицинскую и психологическую реабилитацию. Главное, что всё позади и скоро они встретятся со своими родными и близкими.

Выражаю благодарность уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Юрьевне Тихоновой за её активную работу и участие в судьбе наших ребят.»