Игорь Артамонов:

Наши Герои. Сильные духом, проверенные в деле. Сегодня, в День Государственного флага, стартовало очное обучение участников программы «Гордость Липецкой земли». Символично, что именно в этот день. Под российским триколором они шли в бой, защищая всё, что им дорого.

Для них военная служба и гражданская жизнь неразделимы. Это единая миссия — служить Родине. Я встречался с ребятами ещё до начала программы. Они говорили просто: готовы. Как бы сложно ни было — не подведут. И я верю их словам и в них самих. Работать с такими людьми — большая честь.

Программу разработали коллеги из ВШГУ Президентской академии. (https://t.me/gspmranepa) Её цель — подготовить будущих управленцев. Впереди у них год серьёзной, насыщенной подготовки: четыре модуля, в которых практики будет больше, чем теории. Только реальные кейсы, только конкретные решения. У каждого будет опытный наставник. По завершении каждого модуля — экзамен, в финале — итоговая аттестация.

Историю пишут люди. Такие как они — сильные, решительные, смелые. Мы выполняем поручение Президента Владимира Владимировича Путина: готовим для региона будущую кадровую элиту — тех, кого по праву можно назвать «Гордостью Липецкой земли».»