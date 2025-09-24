новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Игорь Артамонов:

К началу нового учебного года семьи наших участников специальной военной операции получат единовременную выплату – по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка-школьника, проживающего в Липецкой области

Эта мера поддержки касается семей всех наших земляков, которые сейчас служат в зоне спецоперации, уже выполнили свой долг или отдали жизнь, защищая Родину.

Для получения выплаты можно обратиться к своим семейным кураторам или подать заявление самостоятельно через портал Госуслуг по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600485/1/form) до 10 октября 2025 года.»

