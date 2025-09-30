новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Межрегиональный культурно-образовательный фестиваль «Антоновские яблоки» прошёл в Ельце 20-21 сентября. В этом году мероприятие было посвящено 155-летию со дня рождения Ивана Бунина, поэтому большинство программ и мероприятий сосредоточились на его жизни и творчестве.

Гости могли увидеть театрализованные представления, спектакли и чтения произведений Бунина, побывать на городской экскурсии по бунинским местам, принять участие в литературных конкурсах. Также работали концертные площадки и музыкальные гостиные, ярмарочные ряды, проводились игры, мастер-классы, выставки, кинопоказы. Организатор фестиваля – Центр туризма «Липецкая земля».

«Фестиваль «Антоновские яблоки» знакомит гостей и жителей Ельца с «бунинским духом» города, а также дарит прекрасную возможность окунуться в атмосферу эпохи конца XIX – начала XX веков», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

